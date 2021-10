Speranza: "Più risorse in 2022 per ausili protesici a disabili"

(Agenzia Vista) Roma, 20 ottobre 2021 "Confido che definita la cornice regolatoria sarà possibile per gli interessati fruire di questi ausili e trovo giusto destinare per il 2022 maggiori risorse per tali iniziativa". Lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza, rispondendo al question time alla Camera in merito all'erogazione a favore delle persone con disabilità fisiche di ausili e componenti protesici a tecnologia avanzata per gli arti inferiori e superiori. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev