Speranza: "Per un'alternativa alla destra Pd e 5 Stelle devono stare insieme"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 30 gennaio 2024 "Penso che il dialogo esista, tra Elly e Conte c'è un ottimo rapporto, sono contento che oggi siano qui con me. Dobbiamo lavorare insieme. Ovviamente ci sono delle differenze, non c'è dubbio. Ma se vogliamo costruire un'alternativa alle destre dobbiamo stare insieme" lo ha detto Roberto Speranza, a margine della presentazione del libro "Perché guariremo", svoltasi alla Camera dei Deputati in compagnia di Giuseppe Conte e Elly Schlein. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev