Speranza: "Green pass illimitato dopo booster"

(Agenzia Vista) Roma, 02 febbraio 2022 "Prolunghiamo la vigenza del green pass dopo il booster: oggi è di 6 mesi . La valutazione del governo è di non porre limiti al green pass per chi ha il booster, che oggi conta 34 milioni di italiani". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev