Speranza: "Fino a 30 aprile mascherine al chiuso anche nei luoghi lavoro"

(Agenzia Vista) Roma, 17 marzo 2022 "Con questo provvedimento manteniamo l'obbligo di mascherine al chiuso fino al 30 aprile, poi il governo valuterà di volta in volta le misure necessarie ma per il momento questa misura nei luoghi di lavoro resta prevista". Lo ha detto il ministro Speranza in conferenza stampa. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev