Sparatoria Texas, Biden: "E' tempo di agire, sfidare lobby delle armi"

(Agenzia Vista) Washington, 26 maggio 2022 "Ma questi tipi di sparatorie di massa non sono mai avvenuti con la frequenza con cui accadono in America. Come mai? Perché siamo disposti a convivere con questa carneficina? Perché continuiamo a lasciare che ciò accada? Quando avremo il coraggio di affrontare le lobby?, è tempo di trasformare questo dolore in azione. Dobbiamo agire", le parole di Biden dopo la sparatoria in una scuola elementare in Texas. / Fb Biden Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev