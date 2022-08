Spadafora: "Impegno civico avrà ruolo per i prossimi anni"

(Agenzia Vista) Roma, 01 agosto 2022 "Ho fatto dell'impegno civico il percorso della mia vita. Questa sfida ha radici lontane che partono dal Movimento, dai traguardi e dai successi raggiunti, che oggi sono rivendicati da chi di quella storia non ha mai fatto parte, e dai quali vogliamo ripartire", sottolinea. "Parlare di unità - riconosce - può sembrare arduo per noi, ma il nostro progetto vuole continuare negli anni, ha una prospettiva molto forte". Così Vincenzo Spadafora, presentando la nuova formazione politica nata in alleanza con Centro democratico di Bruno Tabacci. Fb Di Maio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev