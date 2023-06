Soumahoro, Foti (FdI): "Il razzismo non esiste per quanto ci riguarda"

(Agenzia Vista) Roma, 30 giugno 2023 “Penso che la miglior risposta sulla questione Soumahoro l’abbia data l’Onorevole Kelany del nostro gruppo, che ha origini non solo italiane e ha detto che per quanto ci riguarda il razzismo non esiste”, le parole di Tommaso Foti, Fratelli d’Italia, a margine del suo intervento a Fenix, festa di Gioventù Nazionale al Laghetto dell’Eur a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev