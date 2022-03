SOTTOTITOLI Zelensky: "Trovare accordo con Russia, per farlo devo incontrare Putin"

(Agenzia Vista) Kiev, 28 marzo 2022 "Dobbiamo arrivare a un accordo con il Presidente della Federazione Russa. Ma per fare l'accordo deve alzarsi da dove si trova e venire a incontrarmi. Possiamo incontrarci in qualsiasi parte del mondo, a parte dove penso che sia inutile: Bielorussia, Russia e Ucraina. Se ci incontriamo, troviamo l'accordo. Il ostro accordo potrà essere firmato anche con il sangue, abbastanza per iniziare il processo di ritiro delle truppe", così il Presidente ucraino Zelensky in un video sui social. / Instagram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev