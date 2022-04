SOTTOTITOLI Zelensky: "Soldi per energia russa portano a distruzione della democrazia"

(Agenzia Vista) Kiev, 16 aprile 2022 "I nostri diplomatici devono continuare la loro attività, in tutte le possibili direzioni, a tutti i livelli possibili. Sia ufficiali che non. Il prossimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, deve includere un abbandono del petrolio russo. In generale il mondo democratico deve ammettere che i soldi per l'energia russa sono soldi per la distruzione della democrazia. Una volta che questa decisione sarà presa, potremo vedere che la pace si avvicina", così Zelensky in un video postato sui social. / Instagram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev