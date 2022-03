SOTTOTITOLI Zelensky: "Nuovi negoziati in Turchia, attendiamo risultati. Noi vogliamo la pace"

(Agenzia Vista) Kiev, 28 marzo 2022 "Abbiamo davanti un nuovo round di negoziati, perchè il nostro obiettivo è la pace. Sul serio. Senza indugio. Come mi è stato detto, c'è un'opportunità e la necessità di un faccia a faccia in Turchia. Questo non è male, attendiamo di vedere i risultati", così Zelensky in un video sui social. / Instagram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev