SOTTOTITOLI Zelensky: "Non siamo nella Nato, ma difendiamo valori comuni. Siamo come in zona grigia"

EMBED





(Agenzia Vista) Bruxelles, 24 marzo 2022 "Vi parlo da Kiev, la nostra capitale. che combatte già da un mese, come tutto il nostro Stato. Sì, è vero, non siano nell'Alleanza, non siamo nella più potente unione per la difesa al mondo. Non facciamo parte dei 30 stati sotto l'ombrello della protezione congiunta, sotto l'ombrello dell'articolo 5. Sembra come essere in una "zona grigia", tra l'Occidente e la Russia, ma difendiamo i nostri valori comuni. Siamo persone brillanti, abbiamo difeso questi valori per un mese, un mese di resistenza eroica, un mese delle sofferenze più scure. Un mese di impunita distruzione di uno Stato pacifico", così Zelensky alla Nato. / Instagram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev