SOTTOTITOLI Zelensky: Mandato d'arresto per Putin punto di svolta

(Agenzia Vista) Kiev, 20 marzo 2023 "Questa settimana ha portato un risultato legale internazionale significativo per l’Ucraina, per la giustizia. C’è un mandato d'arresto della Corte penale internazionale per il leader della Russia, e questo è un punto di svolta", le parole di Zelensky in un video postato sui social. / Telegram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev