SOTTOTITOLI Zelensky: "Invito Merkel e Sarkozy a Bucha"

(Agenzia Vista) Kiev, 04 aprile 2022 "Io invito Merkel e Sarkozy a visitare Bucha, per vedere che a che cosa ha portato una politica di concessioni alla Russia in 14 anni", così Zelensky in un video sui social. / Instagram Zelensky Durata; 00_30 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev