SOTTOTITOLI Zelensky: "Grano ucraino esportato in tre continenti"

(Agenzia Vista) Kiev, 08 settembre 2022 "Continua l'iniziativa per l'esportazione del grano, strumento importante per la nostra economia, il cibo ucraino è stato esportato in tre continenti, Asia, Africa ed Europa. 54 navi sono state inviate in Asia, 16 in Africa e 32 in Europa", le parole del Presidente Zelensky in un video sui social. / Instagram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev