SOTTOTITOLI Zelensky: "Dobbiamo ammettere che l'Ucraina non entrerà nella Nato"

(Agenzia Vista) Kiev, 15 marzo 2022 "E' chiaro che l'Ucraina non è un membro della Nato. Lo capiamo. Per anni abbiamo sentito parlare della presunta porta aperta, ma abbiamo sentito dire che non dovremmo entrarvi. E' vero. Va riconosciuto. Comprendiamo che non siamo nell'Alleanza". Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parlando ai leader della Joint Expeditionary Force. Instagram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev