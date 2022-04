SOTTOTITOLI Zelensky: "Consegnato questionario per adesione Ue, speriamo in risposta rapida"

(Agenzia Vista) Kiev, 19 aprile 2022 "C'è stato un evento storico, stiamo attraversando una delle fasi prima di entrare a far parte della Ue. Abbiamo provveduto a rispondere al questionario ricevuto da Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Ue, e Joseph Borrell, capo della diplomazia europea. Ogni nazione che è entrata nell'Ue ha affrontato la stessa procedura con il questionario. L'unica differenza è che ci hanno messo anni, noi lo abbiamo completato in poco più di una settimana. Presenteremo la seconda parte delle risposte a breve e speriamo che la decisione dell'Europa sia rapida", così il Presidente dell'Ucraina Zelensky in un video. / Instagram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev