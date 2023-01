SOTTOTITOLI Zelensky: "C'è la 'coalizione dei carri armati' per l'Ucraina"

EMBED





(Agenzia Vista) Kiev, 25 gennaio 2023 "Oggi è un giorno di ottime notizie per l'Ucraina. C'è una coalizione di carri armati. C'è la decisione di avviare la fornitura di carri armati per la nostra difesa: carri armati moderni", le parole di Zelensky in un video postato sui social. / Telegram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev