SOTTOTITOLI Zelensky: "Approvato meccanismo speciale per indagine su crimini russi in Ucraina"

(Agenzia Vista) Kiev, 04 aprile 2022 "Ho approvato la decisione di creare uno speciale meccanismo di giustizia in Ucraina per indagare e perseguire ogni tipo di crimine commesso dagli occupanti nel nostro Stato", così Zelensky in un video sui social. / Instagram Zelensky Durata; 00_34 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev