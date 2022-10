SOTTOTITOLI Von der Leyen: "Scioccata dai feroci attacchi in Ucraina"

(Agenzia Vista) Estonia, 10 ottobre 2022 "Sono scioccata e sconvolta dai feroci attacchi a Kiev e ad altre città ucraine. La Russia ha mostrato ancora una volta al mondo ciò che rappresenta. È terrore e brutalità. Coloro che sono responsabili devono essere ritenuti responsabili. Piangiamo le vittime. Le mie più sentite condoglianze ai nostri amici ucraini. So che gli ucraini non saranno intimiditi e gli ucraini sanno che saremo al loro fianco per tutto il tempo necessario", le parole della presidente della Commissione europea von der Leyen sugli attacchi in Ucraina nel corso di una sua visita in Estonia. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev