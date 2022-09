SOTTOTITOLI Truss: "Elisabetta II spirito della Gran Bretagna, amata dal Regno Unito e dal mondo"

(Agenzia Vista) Londra, 08 settembre 2022 "Era lo spirito stesso della Gran Bretagna e quello spirito durerà. È stata la nostra monarca regnante più lunga in assoluto. È un risultato straordinario aver presieduto con tale dignità e grazia per 70 anni. La sua vita, la sua vita di servizio è andata oltre. In cambio, è stata amata e ammirata dalle persone nel Regno Unito e in tutto il mondo", le parole di Liz Truss sulla scomparsa della regina Elisabetta. / Downing street Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev