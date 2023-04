SOTTOTITOLI Trump: Unico crimine che ho commesso è difendere l'America

(Agenzia Vista) Florida, 05 aprile 2023 "Non avrei mai pensato che una cosa del genere potesse accadere in America. Non ho mai pensato che potesse succedere. L'unico crimine che ho commesso è stato difendere senza paura la nostra nazione da coloro che cercano di distruggerla", le parole di Trump dal palco di Mar-a-Lago. / Fb Trump Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev