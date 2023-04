SOTTOTITOLI Trump: Se fossi stato Presidente Russia non avrebbe mai attaccato l'Ucraina

(Agenzia Vista) Florida, 05 aprile 2023 "In questo momento gli Stati Uniti sono un disastro. La nostra economia sta crollando. L'inflazione è fuori controllo. La Russia si è unita alla Cina. Riuscite a crederci? L'Arabia Saudita si è unita all'Iran, la Cina, la Russia, l'Iran e la Corea del Nord si sono unite insieme come una coalizione minacciosa e distruttiva. Non sarebbe mai successo se io fossi il presidente, non sarebbe mai successo. Né ci sarebbe stato un attacco russo in Ucraina. Tutte quelle vite sarebbero state salvate. Tutte quelle belle città sarebbero in piedi", le parole di Trump dal palco di Mar-a-Lago. / Fb Trump Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev