SOTTOTITOLI Trump: "Biden è corrotto, persecuzione giudiziaria nei miei confronti"

Trump: "Biden è corrotto, persecuzione giudiziaria nei miei confronti"

(Agenzia Vista) Usa, 14 giugno 2023 "Oggi abbiamo assistito all'abuso di potere più malvagio e atroce nella storia del nostro Paese, è una cosa triste vedere un Presidente in carica corrotto far arrestare il suo principale oppositore politico con accuse false e inventate di cui lui e numerosi altri Presidenti sarebbero colpevoli, proprio nel bel mezzo di un'elezione presidenziale in cui sta perdendo molto male. Questa si chiama interferenza elettorale, è ancora un altro tentativo di truccare e rubare un'elezione presidenziale, è una persecuzione politica. Joe Biden sarà ricordato per sempre non solo come il presidente più corrotto della storia del nostro Paese, ma come quello che insieme a una banda di delinquenti marxisti ha cercato di distruggere la democrazia americana". A dichiararlo, intervenendo pubblicamente in Georgia, è stato l'ex presidente Donald Trump. Truth Trump Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev