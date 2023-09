SOTTOTITOLI Terremoto Marocco, Modi al G20: Pronti a inviare migliore assistenza possibile

(Agenzia Vista) India, 09 settembre 2023 "Desideriamo esprimere le nostre più sentite condoglianze per gli effetti del terremoto in Marocco, segnalato di recente. Prego affinché tutti i feriti si riprendano al più presto. In questo momento difficile, il mondo intero, l’intera comunità internazionale sta dalla parte del Marocco. Siamo pronti a inviare loro la migliore assistenza possibile", le parole del Presidente indiano Modi aprendo il G20. / Immagini Youtube G20 India Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev