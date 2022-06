SOTTOTITOLI Stoltenberg: "Mi aspetto impegno alleati per modernizzare equipaggiamento Ucraina"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 15 giugno 2022 "Mi aspetto che al vertice gli alleati della NATO concorderanno un pacchetto di assistenza globale per l'Ucraina. Aiutando l'Ucraina a lungo termine, per passare dall'equipaggiamento dell'era sovietica al moderno equipaggiamento della NATO, e per migliorare l'interoperabilità con la NATO", le parole del segretario generale della Nato Stoltenberg nel corso di una conferenza stampa a Bruxelles. / Nato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev