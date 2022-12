SOTTOTITOLI Qatargate, Metsola: "Corruzione criminale, Parlamento Ue non è in vendita"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 15 dicembre 2022 "Ci sono molte cose che abbiamo già fatto, ma molte cose dobbiamo ancora fare. Ci sono troppi modi in cui vengono prese decisioni che potrebbero essere fatte meglio. Troppi raggruppamenti informali potenzialmente più suscettibili di influenza. Troppe organizzazioni la cui trasparenza dei finanziamenti non è chiara. Reprimeremo tutto e faremo in modo che questo non accadrà mai più. Questa è corruzione criminale, ma faremo in modo che tutto sia a posto per garantire che il Parlamento non sia in vendita", le parole della presidente del Parlamento Ue Metsola a margine della sua partecipazione al Consiglio Ue. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev