SOTTOTITOLI Putin: "Non introdurremo legge marziale in Russia"

(Agenzia Vista) Mosca, 05 marzo 2022 "La legge marziale viene introdotta in caso di aggressione esterna, non è il nostro caso", così Putin nel corso di una visita in un centro di addestramento per piloti di aerei. / Kremlin Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev