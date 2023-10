SOTTOTITOLI Netanyahu: E' solo l'inizio. I nostri nemici pagheranno

(Agenzia Vista) Roma, 13 ottobre 2023 "Ho parlato oggi anche con alcune famiglie che hanno perso i loro cari o di cui non si conosce la sorte. Il loro mondo è caduto su di loro. Non dimenticheremo mai le atrocità del nostro nemico e non perdoneremo mai. E non permetteremo al mondo e a nessuno di dimenticare queste atrocità che non sono state commesse nei confronti del popolo ebraico negli ultimi decenni. Incontriamo il nostro nemico con un potere tremendo, un potere senza precedenti. Sottolineo: questo è solo l'inizio. I nostri nemici hanno appena iniziato a pagarne il prezzo e non entrerò nei dettagli su ciò che verrà dopo, ma vi dico che questo è solo l'inizio", le parole del primo ministro israeliano in un discorso alla Nazione. / Fb Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev