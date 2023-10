SOTTOTITOLI Netanyahu: Ci saranno giorni difficili in arrivo, Hamas è come l'Isis e va schiacciato

(Agenzia Vista) Israele, 12 ottobre 2023 "Il Presidente Biden aveva assolutamente ragione nel definire questo puro male. Hamas è l’Isis. E proprio come è stato schiacciato l’Isis, anche Hamas sarà schiacciato e Hamas dovrebbe essere trattato esattamente come è stato trattato l’Isis. Dovrebbero essere espulsi dalla comunità delle nazioni. Nessun leader dovrebbe incontrarli. Nessun paese dovrebbe ospitarli. E chi lo fa dovrebbe essere sanzionato. Tony, amico mio, te l'ho detto, lo dico a tutti noi, ci saranno molti giorni difficili in arrivo, ma non ho dubbi che le forze della civiltà vinceranno. E la ragione per cui è vero è che capiamo qual è il primo prerequisito per la vittoria, è quello che hai appena detto nel nostro incontro: Chiarezza morale. Questo è un momento, un momento particolare, un momento speciale, in cui dobbiamo restare a testa alta, orgogliosi e uniti contro il male. Tony, stai prendendo questa posizione. L’America sta prendendo questa posizione. Grazie per essere qui oggi. Grazie, America, per essere al fianco di Israele oggi, domani e sempre", le parole del Primo Ministro di Israele Netanyahu nel corso della conferenza stampa con il segretario di Stato Usa Blinken. / Fb Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev