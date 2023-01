SOTTOTITOLI Metsola: Mentre l'Europa si prepara a inviare tank, in Ucraina continuano le esplosioni

(Agenzia Vista) Bruxelles, 25 gennaio 2023 "In Ucraina continuano i brutali combattimenti e le uccisioni da quando la Russia ha lanciato la sua invasione illegale dell'Ucraina sovrana, abbiamo appreso con tristezza della morte in un incidente in elicottero del ministro degli interni ucraino del suo primo vice e segretario del ministero, insieme ad altre 13 vittime. Mentre le nazioni europee si preparano a inviare altri carri armati in Ucraina per aiutarla a liberare più territorio dalla Russia in questi giorni nel Donbass le esplosioni agghiaccianti sono costanti, implacabili. L'Ucraina sta lottando per la democrazia, la libertà e la giustizia e sta lottando per noi", le parole della presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola all'incontro "Le risposte dell'Unione europea alle sfide (geo-)politiche nel 2023: la prospettiva del Parlamento europeo". / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev