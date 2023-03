SOTTOTITOLI Meloni: Pace è un interesse comune non solo dell'Occidente

(Agenzia Vista) India, 02 marzo 2023 "Ma le pietre angolari del multilateralismo non possono essere messe in discussione perché sono anche le pietre miliari della pace e della libertà. Non alimentiamo la falsa metafora di una guerra che ha diviso l'Occidente contro il resto, l'unità incrollabile di fronte alla crescente minaccia alla pace e alla stabilità internazionale va ben oltre gli interessi occidentali. È un interesse comune", le parole di Meloni alla Raisina Dialogue in India. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev