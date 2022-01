SOTTOTITOLI Macron: "Grande fortuna avere Mattarella e Draghi in Italia"

(Agenzia Vista) Parigi, 07 gennaio 2022 "Non ho l'abitudine di commentare le questioni di politica interna, incluso in un Paese amico. Abbiamo molta fortuna ad avere un presidente della Repubblica e un presidente del consiglio così coraggiosi, europeisti e amici della Francia", così Macron risponde a una domanda sulle elezioni al Quirinale nel corso di una conferenza stampa per la presidenza francese dell'Ue. / Eliseo Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev