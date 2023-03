SOTTOTITOLI Macron: A disposizione per confronti con i sindacati sul tema lavoro

(Agenzia Vista) Bruxelles, 24 marzo 2023 "Poi, io stesso, mercoledì, ho indicato la nostra disponibilità ad andare avanti su temi come usura professionale, fine carriera, riqualificazione, sviluppo di carriera, condizioni di lavoro e remunerazione in alcuni rami. E quindi io sono totalmente disponibile, così come il governo ad andare subito avanti su questi temi e quindi sono a disposizione dell'intersindacale se vorrà venirmi incontro per andare avanti su tutti questi temi", le parole di Macron nel corso della conferenza stampa dopo il Consiglio Ue. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev