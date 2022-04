SOTTOTITOLI Lavrov: "Usa e Nato da anni vogliono rendere Ucraina Paese anti-russo"

EMBED





(Agenzia Vista) India, 01 aprile 2022 "Per quanto riguarda la posizione dell'India sugli eventi in Ucraina, che l'ha definita una guerra, non è così, ma è un'operazione speciale che viene condotta con la massima attenzione per non arrecare danni a infrastrutture civili. Sono prese di mira le strutture militari, l'obiettivo è privare il regime di Kiev della capacità di presentare qualsiasi minaccia per la Russia. Questa capacità è stata costruita e rafforzata per molti anni dagli Stati Uniti e dalla Nato che volevano rendere anti-russo il nostro Paese fraterno vicino", così Lavrov in India. / Ministero degli Esteri Russia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev