SOTTOTITOLI Lagarde: "Rialzo dei tassi di 50 punti base"

EMBED





(Agenzia Vista) Francoforte, 21 luglio 2022 "Oggi in linea con il nostro forte impegno per la stabilità dei prezzi il Consiglio direttivo ha adottato ulteriori misure chiave per garantire che l'inflazione torni al nostro obiettivo del 2% nel medio termine. Abbiamo deciso di aumentare di 50 punti base i tre tassi di interesse chiave della BCE e abbiamo approvato lo strumento di protezione", le parole della presidente della Banca centrale Europea Lagarde. / Bce Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev