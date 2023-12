SOTTOTITOLI Lagarde (Bce): Non è il momento di abbassare la guardia

(Agenzia Vista) Francoforte, 14 dicembre 2023 "Ciò che diciamo oggi, sulla base delle previsioni che abbiamo elaborato dallo staff dell'Eurosistema, è che non pensiamo sia il momento di abbassare la guardia. E crediamo che ci sia ancora del lavoro da fare, e questo può in gran parte assumere la forma di mantenimento", le parole della presidente della Bce Lagarde in conferenza stampa. / Bce Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev