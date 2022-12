SOTTOTITOLI La Bce alza i tassi di interesse di 50 punti base, l'annuncio di Lagarde

(Agenzia Vista) Francoforte, 15 dicembre 2022 "Il Consiglio direttivo ha deciso oggi di aumentare i tre tassi di interesse chiave della BCE di 50 punti base e, sulla base della sostanziale revisione al rialzo delle prospettive di inflazione, prevediamo di aumentarli ulteriormente. In particolare, abbiamo ritenuto che i tassi di interesse dovranno ancora aumentare in modo significativo e a un ritmo costante per raggiungere livelli sufficientemente restrittivi da garantire un tempestivo ritorno dell'inflazione al nostro obiettivo di medio termine del 2%", le parole della presidente della Banca Centrale Europea, Lagarde, in conferenza stampa. / Bce Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev