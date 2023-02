SOTTOTITOLI Guterres: "Guerra non è soluzione, ma è il problema"

(Agenzia Vista) Usa, 23 febbraio 2023 "La guerra non è la soluzione, la guerra è il problema. La gente in Ucraina sta soffrendo enormemente. Ucraini, russi e tutte le altre persone hanno bisogno di pace". Così il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, in apertura della sessione all'Assemblea generale dell'Onu dedicata all'Ucraina. UN Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev