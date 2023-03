SOTTOTITOLI Guterres al Consiglio Ue: Mia presenza dimostra cooperazione tra Onu e Europa

(Agenzia Vista) Bruxelles, 23 marzo 2023 "Questa visita dimostra l'eccellente cooperazione tra l'Unione europea e le Nazioni Unite. Questo è davvero un momento cruciale. Abbiamo una tempesta perfetta in molti paesi in via di sviluppo, una combinazione di fattori che ha portato a una situazione molto drammatica. Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile stanno arretrando. Più fame, più povertà, meno istruzione, meno servizi sanitari in tante parti del mondo", le parole del segretario generale dell'Onu Guterres a margine del Consiglio Ue. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev