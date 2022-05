SOTTOTITOLI Finlandia e Svezia nella Nato, Biden: "Da Usa forte sostegno"

(Agenzia Vista) Washington, 19 maggio 2022 "Non è solo una bella giornata. Questo è, dal mio punto di vista e dal punto di vista della mia squadra, una giornata importante. È una giornata molto, molto buona. Oggi sono orgoglioso di accogliere e offrire il forte sostegno degli Stati Uniti per le richieste di due grandi democrazie e di due partner vicini e altamente capaci per unirsi alla più forte e potente alleanza difensiva nella storia del mondo", le parole del Presidente degli Stati Uniti Biden nel corso della conferenza stampa a margine dell'incontro con la premier svedese Andersson e il Presidente della Finlandia Niinisto. / Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev