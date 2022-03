SOTTOTITOLI Dalla Svezia per aiutare profughi alla stazione di Varsavia, il racconto di uno studente

(Agenzia Vista) Varsavia, 11 marzo 2022 "Studio ingegneria in Svezia, ma mi sono preso un semestre libero", uno studente che parla russo e inglese è arrivato alla stazione di Varsavia per arruolarsi come volontario per aiutare i profughi provenienti dall'Ucraina. Ecco il suo racconto. / Jakub Zelienski Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev