SOTTOTITOLI Borrell: "Italia ha fatto molto per ridurre dipendenza da gas russo"

(Agenzia Vista) Firenze, 06 maggio 2022 "Dobbiamo riconoscere che il governo italiano ha fatto molto per essere meno dipendente dal petrolio e dal gas russo", le prole dell'Alto rappresentante Ue Borrell alla conferenza The State of the Union a Firenze. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev