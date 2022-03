SOTTOTITOLI Blinken: "Nessuna strategia per cambio di regime a Mosca"

(Agenzia Vista) Israele, 27 marzo 2022 "Penso che il presidente e la Casa Bianca ieri sera abbiano sottolineato semplicemente che Putin non può avere il potere di fare una guerra o impegnarsi in un'aggressione contro l'Ucraina o contro chiunque altro. Come ci avete sentito dire ripetutamente, non abbiamo una strategia per un cambio di regime a Mosca. Questo dipende dal popolo russo", così il Segretario di Stato Usa Blinken nel corso di una conferenza stampa in Israele sulle parole del Presidente Biden a Varsavia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev