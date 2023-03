SOTTOTITOLI Blinken: Mondo non si lasci ingannare da nessuna mossa tattica russa sostenuta da Cina

(Agenzia Vista) Washington, 20 marzo 2023 "Il mondo non dovrebbe lasciarsi ingannare da alcuna mossa tattica della Russia, sostenuta dalla Cina o da qualsiasi altro paese, per congelare la guerra alle sue condizioni. Una tale mossa violerebbe la Carta delle Nazioni Unite e ritarderebbe la volontà di 141 paesi che hanno condannato la guerra della Russia nell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Una delle parti in conflitto, l'Ucraina, ha già proposto una formula di pace giusta", le parole di Blinken nel corso di una conferenza stampa. / U.S. Department of State Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev