SOTTOTITOLI Biden: Non siamo in recessione

(Agenzia Vista) Washington, 29 luglio 2022 "Molti del personale bancario e degli economisti affermano che non siamo in recessione. Lasciate che dica quali sono i fatti in termini di stato dell'economia. Numero uno, oggi abbiamo un mercato del lavoro record, la disoccupazione è al 3,6%. Finora abbiamo creato 9 milioni di nuovi posti di lavoro da quando sono diventato Presidente", le parole del Presidente degli Stati Uniti Biden. / Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev