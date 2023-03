SOTTOTITOLI Biden: "Nessuna perdita sarà a carico dei contribuenti"

EMBED





(Agenzia Vista) Usa, 13 marzo 2023 "Chiederò al Congresso e alle autorità di regolamentazione bancaria di rafforzare le regole per le banche per evitare che questo tipo di fallimento si ripeta e per proteggere i posti di lavoro degli americani e le piccole imprese. Nessuna perdita sarà a carico dei contribuenti". Così il Presidente Usa, Joe Biden. White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev