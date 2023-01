SOTTOTITOLI Biden: "Consegna carri armati all'Ucraina richiederà tempo"

EMBED





(Agenzia Vista) Washington, 25 gennaio 2023 "I carri armati Abrams sono i carri armati più capaci al mondo e sono anche estremamente complessi da utilizzare e mantenere. Quindi stiamo anche fornendo all'Ucraina le parti e le attrezzature necessarie per sostenere efficacemente questi carri armati sul campo di battaglia. la consegna di questi carri armati sul campo richiederà tempo. Tempo che useremo per assicurarci che gli ucraini siano completamente preparati a integrare i carri armati Abrams nelle loro difese", le parole del Presidente degli Stati Uniti Biden in una dichiarazione alla stampa. / Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev