SOTTOTITOLI Attacco russo a Odessa, Zelensky: Obiettivo Mosca sono le basi della cultura europea

(Agenzia Vista) Kiev, 23 luglio 2023 "Vorrei anche ringraziare coloro che nel mondo hanno già condannato quest'ultima manifestazione del male russo. Non possiamo permettere che le persone di tutto il mondo si abituino agli attacchi terroristici. L'obiettivo di tutti questi missili non sono solo città, villaggi o persone. Il loro obiettivo è l'umanità e le basi di tutta la nostra cultura europea.", le parole del presidente ucraino Zelensky in un video postato sui social. / Telegram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev