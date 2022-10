SOTTOTITOLI Attacchi in Ucraina, Onu: "Escalation inaccettabile"

(Agenzia Vista) New York, 10 ottobre 2022 "Inizierò con l'Ucraina. Aabbiamo rilasciato una dichiarazione in cui il Segretario generale si è detto profondamente scioccato dagli attacchi missilistici su larga scala di oggi da parte delle forze armate della Federazione Russa contro città in tutta l'Ucraina. Secondo quanto riferito, tali attacchi hanno provocato danni diffusi alle aree civili e provocato la morte e il ferimento di dozzine di persone. Ha sottolineato che ciò costituisce un'altra inaccettabile escalation della guerra. E come sempre, i civili stanno pagando il prezzo più alto", le parole del portavoce Onu durante una conferenza stampa. / Onu Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev