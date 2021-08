SOTTOTITOLI Afghanistan, Biden: "Prima concludiamo missione meglio è"

(Agenzia Vista) Washington, 24 agosto 2021 "Prima concludiamo la missione e meglio è. Siamo sulla strada per concluderla il 31 agosto", così il Presidente Usa Biden in conferenza alla Casa Bianca. / The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev